Biertje drinken in café boven brouwerij NIEUWE BEDRIJFSVLEUGEL, MAAR BAR BERNARD IS BLIKVANGER CHRISTOPHE MAERTENS

21 augustus 2018

02u44 0 Poperinge Bar Bernard, da's het nieuwe paradepaardje van brouwerij St. Bernardus in Watou. Het café-restaurant met dakterras vind je boven 10.000 vierkante meter extra bedrijfsruimte. Weldra kan je bij St. Bernardus zelfs fietsen huren. "We willen van onze brouwerij een belevingscentrum maken."

Pastoor Ludo Lepee heeft gisteren de nieuwe Bar Bernard van brouwerij St. Bernardus ingezegend. Geen toeval, want het was net de naamdag van de heilige Sint-Bernardus van Clairvaux. De brouwerij bouwde niet alleen een nieuwe bar en degustatieruimte, maar meteen een nieuwe vleugel van ruim 10.000 vierkante meter - kostprijzen zijn niet bekend. "We willen dat onze brouwerij een centrum van beleving wordt in de regio", zegt woordvoerder Pieter Verdonck. In de nieuwe ruimte is op de grondverdieping een mooie winkel verwerkt. Daar vind je alles wat met het biermerk Sint-Bernardus te maken heeft. Daarnaast zijn er onder meer een groot magazijn en een plaats voor vrachtwagens. "We kunnen de chauffeurs nu op een deftige manier ontvangen", aldus Pieter Verdonck.





Voor een grote feestzaal en vergaderruimtes moet je een verdieping hoger. Het paradepaardje van de brouwerij ligt evenwel op de bovenste verdieping: Bar Bernard. "In het café kunnen 120 bezoekers, terwijl er op het dakterras nog eens 180 bij kunnen", verduidelijkt Pieter Verdonck. De bar, die open is van woensdag tot en met zondag, biedt een uitzicht van 360 graden op de hoppevelden, de Westhoek en Frankrijk. Achter de toog staan Steven Meulenaere en Quirina Techel, een koppel met ervaring in de horeca. "We werken niet met oogkleppen op, want op de kaart staan niet alleen bieren uit onze brouwerij. We serveren ook wijnen en vruchtensappen, veelal streekgebonden."





Mosselen

Vanaf half september gaat ook de keuken open. Op het menu zullen onder meer zalm, mosselen en stoofvlees prijken, alles met een link naar het bier van de brouwerij. De brouwers willen met hun nieuwe project ook de combinatie van bier met toerisme maken. "Zo zullen we fietsen verhuren en al jaren is er hier ook een B&B. We willen de regio een meerwaarde bieden, waarbij ook zaken in de streek mee profiteren."





Online reserveren zal kunnen op de vernieuwde website www.sintbernardus.be.





Meer bekendheid

Intussen gaat het de brouwerij, waar 45 mensen in dienst zijn, zelf ook voor de wind. St. Bernardus produceert acht bieren: Abt12, Prior8, Pater, Tripel, Watou Tripel, Wit, Christmas Ale en Extra4. Daarnaast bottelen ze er ook het bier van brouwerij Kazematen in Ieper en is Sint-Bernardus invoerder in ons land van het bier van het Duitse Weihenstephaner. "Het gaat niet slecht met ons bier. Zo steeg onze productie in 15 jaar van 8.000 tot 40.000 hectoliter", zegt de woordvoerder. "40 procent daarvan is voor de export bedoeld en gaat vooral naar de Amerikaanse markt. De nieuwe investering gebeurden dus niet omdat de zaken slecht gaan, integendeel. Het is de bedoeling dat onze merknaam nog meer bekendheid krijgt. En met de paters van Westvleteren hebben we al lang niets meer te maken, maar dat verhaal blijft maar leven. Dat willen we duidelijk maken."