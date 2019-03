Bibliotheek De Letterbeek pakt uit met een leesclub LBR

12 maart 2019

17u46 1 Poperinge In Poperinge start op maandag 1 april de Leesclub van bibliotheek De Letterbeek.

Het initiatief is bedoeld voor mensen die graag boeken bespreken, in dit geval op een gezellige plek op het Poperingse platteland. Ook mensen die leeservaringen willen delen of op zoek zijn naar inspiratie om nieuwe boeken te lezen, komen in aanmerking. De startavond vindt plaats op maandag 1 april om 19.30 uur in vzw De Stek op de Helleketelweg 15.