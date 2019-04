Bezoek voordelig twee musea in dezelfde straat LBR

11 april 2019

Poperinge Dit museumseizoen kan je het Talbot House en het Hopmuseum voor 11 euro dankzij een combiticket.

Het Talbot House en Hopmuseum vind je allebei in de Gasthuisstraat in Poperinge. De twee musea bieden een combiticket aan, waardoor je aan een voordelige prijs beide musea kan bezoek. Voor 11 euro bezoek je het soldatenhuis en het centrum van hop en bier. Daarbovenop krijg je nog 2 euro korting op de bezoekersgids Lijssenthoek. In totaal goed voor 6 euro voordeel. Het combiticket is geldig gedurende het museumseizoen 2019 en is te koop in beide musea en de dienst voor toerisme.