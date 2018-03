Bewoners De Lovie openen expo 23 maart 2018

In galerie De Nieuwe Bankelinde in De Lovie is de nieuwe expo 'Face to Face' geopend. De bewoners van het centrum voor personen met verstandelijke handicap hebben prachtige portretten gemaakt. "We leren onze bewoners heel goed kennen aan de hand van hun portret. We leren naar hun wereld kijken. De ene kiest familieleden, de andere kiest bijvoorbeeld BV's", vertelt Sven Verhaeghe, de begeleider in het kunstatelier. De tentoonstelling is te bezoeken tot 22 september.(LBR)