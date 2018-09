Bewoners Burgemeester Deschodtlaan houden straatfeest 06 september 2018

De bewoners van de Burgemeester Deschodtlaan in Poperinge zijn onlangs opnieuw samengekomen voor het derde straatfeest. Initiatiefnemers waren Stefaan Dejonghe en apotheker Eveliene Top. In de straat staan slechts zestien huizen, maar toch kwamen 31 mensen opdagen. De jongste straatbewoner is de kleine Fons, die pas zes maanden oud is. De bewoners werden getrakteerd op een aperitief en genoten van een lekkere barbecue, de kinderen konden zich uitleven op een springkasteel.





(LBR)