Bevolkingscijfers bekend: minder inwoners in Ieper, Poperinge en Langemark-Poelkapelle LBR CMW DBEW

10 februari 2019

18u17 0 Poperinge De nieuwe bevolkingscijfers voor onze regio zijn bekend: in het Ieperse arrondissement zijn er op 1 januari 2019 106.231 inwoners geteld. In Ieper, Poperinge en Langemark-Poelkapelle zijn er wel minder inwoners dan vorig jaar. Heuvelland, Mesen, Vleteren, Wervik en Zonnebeke doen het wel beter.

Het arrondissement Ieper telde in 2019 106.231 inwoners. Dat zijn er 40 meer dan vorig jaar. In 2010 werden er in het Ieperse arrondissement 105.828 inwoners geteld.

In 2014 woonden er in Ieper 34.923 mensen, in 2018 waren er dat 34.950. Op 1 januari 2019 waren er 34.836 inwoners in Ieper. Dat zijn 114 Ieperlingen minder. In Zonnebeke zijn er meer inwoners dan in 2018, namelijk 36. Op 1 januari 2019 werden er in Zonnebeke 12.480 inwoners genoteerd. Ook in Mesen werd het jaar positief gestart met 25 inwoners meer dan in 2018. Nu zijn er 1062 inwoners in Mesen.

In Poperinge waren er in 2014 19.893 inwoners. “Op 31 december 2018 woonden er 19.696 Poperingenaars in onze Hoppestad. In vergelijking met 2017 zijn er dit jaar 21 minder. Toen telde de stad 19.717 inwoners”, vertelt schepen van Burgerzaken, Loes Vandromme (CD&V). De evolutie van het bevolkingscijfer is afhankelijk van de natuurlijke bevolkingsaangroei of -afname en de migratie of verhuisbewegingen. “Er werden vorig jaar 194 baby’s geboren. Er zijn 222 inwoners overleden, van wie ongeveer de helft in Poperinge (106) gestorven is. In vergelijking met vorig jaar zien we een stijging in het aantal geboortes (+21). Dit is op zich positief, maar het sterftecijfer is ook gestegen in vergelijking met 2017 (+19). Er verhuisden 701 personen vanuit Poperinge naar een andere woonplaats. 708 vonden een stek in de stad.”

De afgelopen jaren vonden mensen ook hun weg naar Wervik. Van 18.425 inwoners begin 2014 naar nu 18.754 in 2019. In 2018 stond de teller nog op 18.632 inwoners. Wervik heeft er 122 nieuwe inwoners bij. De afgelopen jaren zijn er ook appartementsgebouwen bijgekomen in Wervik. In de Loskaaistraat en Ooststraat komen er nieuwe verkavelingen. Hiermee wil Wervik vooral tweeverdieners aantrekken. Een verdere stijging in het bevolkingscijfer zou dus mogelijk zijn.

Het nieuwe jaar heeft de gemeente Vleteren ingezet met 33 inwoners meer dan het jaar ervoor. In 2018 woonden er 3.691 mensen in Vleteren terwijl dat er in 2017 nog 3.658 waren. Op 31 december 2018 woonden 1.883 mannen en 1.807 vrouwen in Vleteren of een deelgemeente. Het jaar ervoor waren dat 1.867 mannen en 1.791 vrouwen. “We merken een positief verschil als we de bevolkingscijfers van verschillende jaren hanteren”, klinkt het bij administratief medewerker van de gemeente Vleteren, Valerie Boussekeyt. In elke deelgemeente wordt een positieve balans waargenomen. Het aantal inwoners van de gemeente gaat al enkele jaren in stijgende lijn. In 2016 waren er 3.651 inwoners. Een jaar later, 2017, waren er 3.658 inwoners. Op 1 januari 2019 waren er 3.691 inwoners.

Een daling in het aantal inwoners wordt genoteerd in Langemark-Poelkapelle. In 2018 waren er 7.907 inwoners. Dit jaar werd op 1 januari afgeklokt op 7.812 inwoners, 95 inwoners minder dus. In Heuvelland werd er wel positief gestart met 57 extra inwoners. Op 1 januari 2019 werd genoteerd dat er 7.903 inwoners in Heuvelland wonen.