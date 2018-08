Bestuurder ramt auto en pleegt vluchtmisdrijf 27 augustus 2018

Een bestuurder die vanuit een zijweg van de N38 tussen Ieper en Poperinge reed, ramde vrijdagavond een bestuurder en pleegde daarna vluchtmisdrijf.





"Ik was omstreeks 23 uur onderweg naar huis toen ik op de N38 in de richting van Poperinge reed", vertelt slachtoffer Niels Veryepe (24) uit Poperinge. "Plots kwam een ander voertuig aan hoge snelheid vanuit een zijstraat de N38 opgereden zonder te kijken. Hij ramde hij mij van de baan. Ik ben beginnen tollen en ben uiteindelijk in de gracht beland. De deur van mijn auto kreeg ik niet open maar het raam was gebroken. Op die manier ben ik uit mijn auto kunnen kruipen, de aanrijder was gewoon doorgereden. Andere bestuurders die passeerden zijn uiteindelijk gestopt en verwittigden de hulpdiensten."





Niels begrijpt niet hoe iemand van zo'n ongeval kan wegrijden. "De klap was zo hevig dat mijn motor uit mijn auto twee meter verder was geslingerd. Zomaar wegrijden doe je toch niet?" De politie vond brokstukken van de aanrijder, vermoedelijk gaat het om een witte Volvo. "Ik heb ook al heel veel steunberichten gekregen en enkelen hebben ook al een bericht gestuurd dat ze allicht weten wie de aanrijder is. Hopelijk gaat hij zich gewoon zelf aangeven bij de politie." (AHK)