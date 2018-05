Bestelwagen knalt tegen woning 14 mei 2018

02u36 0

Op het natte wegdek van de Zuidlaan verloor de bestuurder van een bestelwagen zaterdagavond laat de controle over zijn stuur. Mogelijk reed de man iets te snel. Op de rotonde met de Reningelstseweg reed hij min of meer rechtdoor en belandde zo pardoes tegen de gevel van een woning die opvalt door schuine ramen aan de zijgevel. De bewoners van het huis schrokken zich een hoedje, maar bleven ongedeerd. In de bestelwagen, eigendom van het pleisterwerkenbedrijf Rappla van Poperingenaar Kris Crombez, kwam de bestuurder er met de schrik van af. Door de botsing is er wat schade aan de woning. De brandweer kwam ter plaatse om uit veiligheidsoverwegingen toch enkele stutpalen te zetten. (VHS)