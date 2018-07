Benedictijnenstraat afgesloten 26 juli 2018

De Benedictijnenstraat zal naar aanleiding van werken aan de nutsleidingen afgesloten zijn van 6 augustus tot en met 31 augustus 2018. Er is wel een uitzondering voor het plaatselijke verkeer. Er is een omleiding voorzien via de Boeschepestraat-Deken en de Bolaan-Westouterstraat.





(LBR)