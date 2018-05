Ben organiseert voetbalgolftoernooi 23 mei 2018

Tijdens een rit door Nederland kwam Ben Vanhoucke langs een terrein waar 'voetbalgolf' werd gespeeld. Eenmaal thuisgekomen besloot de kinesist van KFC Poperinge om het concept te kopiëren en op Pinkstermaandag organiseerde hij de 2de editie van zijn 'voetbalgolftoernooi'. "Hierbij gelden dezelfde regels als bij golf, maar je speelt met je voeten in plaats van met een club en de ballen vallen iets groter uit. Het komt er op aan in zo weinig mogelijk beurten een 'hole' af te werken." Terwijl de volwassenen alle voetbalvelden ter beschikking kregen, richtte hij 10 holes in op een enkel veld voor kinderen tot 14 jaar. Toch was de opkomst vrij mager. "Jammer genoeg kan ik dit niet eerder of later op het jaar organiseren, want alleen deze week zijn er geen toernooien of competities en zijn de velden nog niet opnieuw ingezaaid."





(DCH)