Bellenman jaagt atleten over de meet De organisatoren van de Clarebout Christmasrun hebben dit jaar ingezet op uitzonderlijk veel randanimatie Christophe Deconinck

23 december 2018

20u40 0

De Clarebout Christmas Run vormt zoals elk jaar een bijzonder loopevenement. Maar dit jaar werden de deelnemers extra verwend, want langs het parcours stonden onder meer skydancers met licht en muziek, twee accordeonspelers, een doedelzakspeler en zelfs een bellenblazer opgesteld om de atleten te animeren. Ook het voltallige ‘Ort en Zwiegt’-orkest was van de partij. Wie de laatste kilometer in ging, werd aangemoedigd door niemand minder dan de bellenman. Aan de startlijn stonden maar liefst 1.300 deelnemers, die 4 of 8 kilometer aflegden door het centrum van Poperinge. De eer om het startschot te geven was weggelegd voor kersvers schepen van sport Marjan Chappelle.