Bekendmaking plannen Callicanes 04 april 2018

De openbare grensparking Callicannes werd vorig jaar op 31 maart volledig afgesloten. Een parkeerverbod was van kracht, net als op de bijhorende Callicannesweg. De Poperingse burgemeester en het schepencollege beslisten dat na toenemende meldingen van wantoestanden en de stijgende aanwezigheid van transmigranten op en rond de parking. De oude douanepost Callicanes werd in september vorig jaar opengesteld voor het publiek. Samen met buurtbewoners werd nagedacht hoe de grenspost opnieuw een bijzondere plek kon worden tussen België en Frankrijk. Op zaterdag 14 april tussen 11 uur en 16 uur worden de toekomstplannen voor Callicanes bekend gemaakt. Om 11.30 uur, 13.30 uur en 15.30 uur zijn er geleide wandelingen waarop de plannen voor Callicanes voorgesteld worden via beelden en schetsen. Er is ook een mini-tentoonstelling van de plannen en een grensoverschrijdende markt met lokale producenten. (LBR)