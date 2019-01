Bedrijventerrein klinkt op het nieuwe jaar LBR

28 januari 2019

15u51 0 Poperinge De bedrijventerreinvereniging Popin heeft alle ondernemers van Sappenleen uitgenodigd om te klinken op het nieuwe jaar.

De tachtig ondernemers werden bij Thoré I&C ontvangen. Dat is een jong familiebedrijf dat sinds eind 2017 gevestigd is in de Sint-Jansstraat, in de laatste uitbreiding van het bedrijventerrein. De bedrijventerreinvereniging begon het jaar door de ondernemers te vragen wat er kan verbeteren en waar er in 2019 aan kan gewerkt worden.