Bart Mostaert van ijssalon l’Héritage gaat voor titel ambassadeur ‘Korte Keten Kop’ LBR

05 april 2019

17u25 0 Poperinge West-Vlaanderen gaat op zoek naar een ambassadeur van de korte keten ofwel ‘Korte Keten Kop’. Bart Mostaert van ijssalon l’Héritage is een van de genomineerden.

De zoektocht naar een ambassadeur van de korte keten kadert in de Week van de Korte Keten die dit jaar plaatsvindt van 4 tot en met 12 mei. Vijf laureaten dingen mee naar deze eretitel. De provincie West-Vlaanderen wil met deze actie de Korte Keten een gezicht geven. Korte keten biedt zowel voor consument als producent veel voordelen. Rechtstreeks kopen bij de producent verkleint de voedselkilometers, levert vers, betaalbaar en kwaliteitsvol voedsel op en steunt de lokale economie. Een van de genomineerde West-Vlamingen die strijdt om het ambassadeurschap van de West-Vlaamse korte keten is Bart Mostaert (36) van ijssalon l’Héritage uit Poperinge. Hij maakt ijsbereidingen en is sinds 2014 stevig in het centrum van Reninge in l’Héritage een ijssalon, streekproductenwinkel, tearoom en B&B. Ook op de Grote Markt van Poperinge heeft Bart zijn eigen ijssalon. “Deze nominatie is iets waar we tevreden en trots mee zijn. Het ambassadeurschap willen we ook echt binnenhalen. Alles binnen l’Héritage is korte keten. Ons ijs is korte keten en daar proberen we ook streekproducten in te verwerken. Maar ook in onze winkel maken we reclame voor streekproducten. De Westhoek promoten hoort hier zeker bij en doen we ook enorm graag”, zegt Bart. “Ik ga zeker wat campagne voeren, want we vinden dat we het ambassadeurschap verdienen. Korte keten hoort bij het verhaal van l’Héritage, maar ook door persoonlijke redenen. Ik geloof er sterk in.”

Stemmen

De laureaten werden gekozen door een jury uit 31 inzendingen. Het publiek kan tot 24 april stemmen op zijn West-Vlaamse favoriet op www.korteketenkop.be. Wie stemt, maakt kans op leuke prijzen en attenties uit onze West-Vlaamse prijzenpot. De winnaar, de eerste ‘Korte Keten Kop’ wordt bekendgemaakt op 26 april.

De Week van de Korte Keten is in West-Vlaanderen al aan de vierde editie toe. Die Vlaamse campagne is een organisatie van de Vlaamse provincies, samen met de VLAM (Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing), de Vlaamse Overheid en Steunpunt Korte Keten. In heel West-Vlaanderen vinden tal van activiteiten plaats, zoals mosterd proeven bij Mostaard Wostyn in Torhout, hoevepicknicks op de hertenboerderij Hertenfinesse in Oostende of rondleidingen met een gratis gids in het Poperingse Hopmuseum. Alles is gebundeld op www.weekvandekorteketen.be.