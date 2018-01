Bart Couwet is vijftiende brandweercommandant van Poperinge 31 januari 2018

02u56 0 Poperinge Bart Couwet (47) volgt Dimitri Vandromme op als brandweercommandant van Poperinge. Afgelopen weekend vond de officiële overdracht plaats op de Markt van Poperinge. "Ik ben erg vereerd", zegt de gloednieuwe commandant.

"Officieel heb ik de functie al opgenomen op 1 januari, maar afgelopen weekend vond ook de traditionele overdracht plaats op de markt", vertelt Bart Couwet, die Dimitri Vandromme opvolgt."Ik ben al 25 jaar lid van de Poperingse brandweer, het was wel een droom om deze functie ooit op mij te mogen nemen. Dimitri is sinds dit jaar directeur van de zuidelijke afdeling van de hulpverleningszone Westhoek. De vraag om commandant te worden, kwam van de zonecommandant en is nadien unaniem goedgekeurd. Hiermee ben ik de vijftiende Poperingse brandweercommandant in 173 jaar." Bart Couwet volgt Dimitri Vandromme op die in 2010 brandweercommandant werd. Zijn voorganger was Marnix Deleye. (AHK)