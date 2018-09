Baasjes blij met nieuw terrein hondenschool 06 september 2018

De Hondenschool 't Westland vzw, gelegen langs de Reningelstseweg in Poperinge, heeft er sinds kort een nieuw terrein bij. Het is een stuk land dat naast het bestaande terrein ligt en afgelopen weekend officieel ingehuldigd werd. Op 4 november organiseert de hondenschool hun jaarlijks kippenfestijn in OC Rookop in Reningelst. Iedereen is welkom om mee te smullen.





(LBR)