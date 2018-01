B&B De Rentmeesterhoeve bestaat 10 jaar 25 januari 2018

Poperinge De Rentmeesterhoeve uit Reningelst bestaat dit jaar 10 jaar. Sinds 8 juli 2008 ontvangt Ann Bouton gasten in haar Bed & Breakfast.

"Ik ben heel lang op zoek geweest naar een geschikte locatie in de buurt. Uiteindelijk hebben we door het vele zoeken deze locatie gevonden", legt Ann Bouton (48) uit. "Het was echt een droom om een B&B te openen. Voordien hadden mijn partner en ik een frituur in Poperinge en Menen. De frituur in Poperinge houdt mijn man nog open, maar die in Menen hebben we verkocht."





De Rentmeesterhoeve situeert zich op het geklasseerde domein van het voormalige kasteel van Reningelst, voordien bewoond door de rentmeester van het kasteel. De bijhorende resterende kasteelhoeve werd in 2008 omgebouwd tot een B&B.





"Het ligt te midden van alles. Vanuit De Rentmeesterhoeve kunnen gasten Heuvelland en zijn vergezichten ontdekken, streekbieren van het Poperingse Hoppeland proeven, het oorlogsverleden van Ieper bezoeken, Frans-Vlaanderen leren kennen..."





Oase van rust

De geschiedenis van de locatie trekt mensen naar De Rentmeesterhoeve, maar ook de oase aan rust maakt de B&B aantrekkelijk. "Fietsers, wandelaars, natuurliefhebbers, mensen die wat cultuur willen opsnuiven. Iedereen is hier welkom", vertelt Ann. "Ook de biercultuur uit de streek spreekt gasten aan. Uiteraard hebben de oorlogsherdenkingen een grote groei met zich meegebracht, maar dat blijft niet duren. Het is vooral mijn doel om de gasten te laten rusten en ontspannen. Ik heb een leuk en mooi cliënteel opgebouwd. Ik mag echt heel gelukkig zijn met mijn gasten. Al mijn klanten waren en zijn stuk voor stuk aangename mensen." Prijzen en arrangementen raadplegen of online boeken kan via www.rentmeesterhoeve.be.