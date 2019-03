Axelle Saeremans nieuwe voorzitster Jong VLD Poperinge LBR

22 maart 2019

16u11 0 Poperinge Jong VLD Poperinge heeft met Axelle Saeremans een nieuwe voorzitster. Ze neemt de taak over van huidig gemeenteraadslid Bram Meeuw.

Tijdens de jaarlijkse quiz van Jong VLD Poperinge op vrijdag 1 maart kondigde Bram Meeuw aan dat hij na vijf jaar de fakkel van het voorzitterschap van Jong VLD Poperinge wenste over te dragen. Een opvolger werd ondertussen gevonden: Axelle Saeremans. ‘Het is de bedoeling bij Jong VLD Poperinge dat we onze jongeren kansen geven. Ikzelf kreeg vijf jaar terug de kans om deze lokale afdeling afdeling verder uit te bouwen en ik ben dan ook zeer tevreden dat ik dit kon doen”, zegt Bram Meeuw. Hij nam tijdens de quiz van 2014 het voorzitterschap over van Bert Costenoble. “Jong VLD Poperinge telt op vandaag een honderdtal leden en een zeer actief bestuur, die de nieuwe voorzitster goed zal ondersteunen.”

Axelle Saeremans (24) is orthopedagoog en woont sinds kort samen met haar vriend in Poperinge. Tijdens de laatste gemeenteraadsverkiezing was ze al terug te vinden op de Poperingse Open VLD-lijst. “Ik ben blij dat ik de kans krijg om deze taak over te nemen. Reeds van bij het begin voel ik mij gesteund en goed omringd. Tijdens de verkiezingen hebben we als partij kunnen tonen dat we een sterke en betrokken jeugd hebben. Ik ben dan ook vereerd dat ik dit geëngageerd team mag leiden.” Bram Meeuw die momenteel ook fractieleider is voor Open VLD in de Poperingse gemeenteraad blijft actief als provinciaal voorzitter en nationaal secretaris-generaal binnen Jong VLD.