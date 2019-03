Automobilist die leerlingen achtervolgt, moest in de buurt zijn: “Niets aan de hand”, zegt politie LBR

28 maart 2019

19u01 0 Poperinge Vrije Basisschool Sint-Benedictus in Poperinge heeft een brief gestuurd naar alle ouders nadat twee leerlingen meermaals door dezelfde auto benaderd werden. De automobilist bleek echter iemand te zijn in de buurt moest zijn. “Het gaat om iemand die kinderen moest afzetten. Er is niets aan de hand”, verzekert de politie.

Twee leerlingen uit het zesde leerjaar van de vrije basisschool Sint-Benedictus in de Boeschepestraat werden op weg naar school vorige week meermaals benaderd door een auto. “De automobilist maakte geen contact met de kinderen. Het ging eerder om een kat-en-muisspel tussen de auto en de kinderen. Hij reed traag achter de meisjes, sloeg het wandelpad in, wachtte aan het einde van het wandelpad... Een van de meisjes had de goede reflex om de Deken de Bolaan in te slaan waar werken bezig zijn en auto’s niet kunnen passeren”, vertelt directrice Kathy Ghekiere.

De meisjes gingen op school aankloppen bij de administratief bediende. “Ze waren geëmotioneerd, maar niet over hun toeren. Toch werd besloten de ouders en de politie in te lichten.” De politie startte een onderzoek en weet ondertussen wie de automobilist is. “Het gaat om iemand die kinderen in de buurt moest afzetten. In de omgeving zijn ook wegenwerken bezig, waardoor de automobilist al trager moest rijden. Er is dus niets verdachts aan de hand”, verzekert de politie.