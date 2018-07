Audi A4 gestolen 05 juli 2018

In de Pottestraat in het centrum van Poperinge is in de nacht van dinsdag op woensdag een donkergrijze Audi A4 gestolen. De wagen van Ika Pauwelyn stond er in de buurt van slagerij Leys geparkeerd. In de wagen lag ook de handtas van de jonge vrouw. Ze parkeerde het voertuig om 2 uur 's nachts en rond 8 uur bleek het verdwenen. Op Facebook deed ze een oproep in de hoop dat iemand haar wagen toch nog zou terugvinden. Het voertuig draagt de nummerplaten 1-ACL-777. Wie de wagen opmerkt, kan bij de politie terecht of de eigenares via Facebook contacteren. (LSI)