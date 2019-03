Atletiekclub Flac Hoppeland leert je via Start to Throw kogelstoten, speerwerpen en discuswerpen LBR

13 maart 2019

Poperinge Atletiekclub Flac Hoppeland start vanaf dinsdag 19 maart met een twaalfdelige lessenreeks Start to Throw. Daarbij leer je kogelstoten, discuswerpen en speerwerpen.

“Start to Run was zo'n succes dat bijna ieder stad of dorp in Vlaanderen wel een Start to Run heeft georganiseerd. Het mooie van die Start to’s is dat het laagdrempelig en betaalbaar is en je niet voor een jaar gebonden bent aan een club.Tijdens Start to Throw kun je kennismaken met de verschillende werpdisciplines”, vertelt atletiektrainer Yves Verstraete. “We hebben een programma samengesteld dat voor iedereen vanaf 18 jaar toegankelijk is. Je hebt natuurlijk wel wat voordeel als je al een beetje conditie hebt.”

Er zijn telkens drie trainingen per discipline, zijnde kogelstoten, discuswerpen en speerwerpen. De cursisten krijgen eerst de basistechnieken aangeleerd, waarna de uitvoering wordt verbeterd door een aantal vaardigheden, zoals lenigheidsoefeningen, krachttraining, coördinatie en evenwichtsoefeningen, snelheidstraining en uithouding. Tijdens de eerste les maken de deelnemers kort kennis met de voorwerpen waarmee ze zullen werpen en ze eindigen op 4 juni met een werptest. Inschrijven voor Start to Throw kan via v.yves1@telenet.be. De reeks start op dinsdag 19 maart, van 19 tot 20 uur, en kost 35 euro.