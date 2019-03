Arbeider zwaargewond bij VDL Weweler-Colaert LSI

07 maart 2019

18u15

Bron: LSI 0

Bij de producent van veersystemen voor de automobielsector Weweler-Colaert uit Poperinge, die deel uitmaakt van de Nederlandse VDL-groep, is donderdag rond 13.30 uur een arbeider zwaargewond geraakt. Hij was vast komen te zitten in een machine, maar de juiste omstandigheden van het ongeval zijn nog niet duidelijk en worden onderzocht door de dienst Toezicht Welzijn op het Werk.

Eind 2018 werd het metaalbedrijf op de hoek van de Beneluxlaan door de Brugse rechtbank nog schuldig bevonden aan een arbeidsongeval waarbij een arbeider een wijsvinger verloor omdat een klopboormachine niet goed afgeschermd was.