An Kestier stelt tentoon in Talbot House LBR

22 februari 2019

15u46 0 Poperinge De Poperingse An Kestier pakt uit met haar tentoonstelling ‘Lost’ in Talbot House in Poperinge.

Voor de eerste keer stelt An Kestier werken tentoon en dat mag ze onmiddellijk doen in het Talbot House in haar geboortestad Poperinge. “De tentoonstelling ‘Lost’ gaat over gevoelens van verlies, pijn en verdriet, maar ook hoop en wedergeboorte. Dat wil ik tonen met mijn werk. Het figuratieve werk in de tentoonstelling gaat meer richting de oorlog. Terwijl de abstracte werken ruimer opgevat kunnen worden en belichten meer dan de oorlog. De twee aspecten vloeien over in elkaar, waardoor ‘Lost’ zoveel meer is dan de Eerste Wereldoorlog”, zegt Kestier.

Bij de uitwerking van de tentoonstelling had An altijd Talbot house in gedachten om te exposeren. “Als kind was Talbot House als een tweede thuis voor mij. Het is voor mij ook logisch om hier te exposeren. Net als in Talbot House is de Eerste Wereldoorlog een aspect in mijn beeldende werk”, legt Kestier uit. “De expo heeft een zwaar thema en dat had een tegenpool nodig. Die tegenpool is Talbot House, want dat bracht ook verlichting in de oorlog en dat doet het nu ook. Het was een plaats waar soldaten zichzelf konden zijn en waar verdriet en emoties even naar boven konden komen.”

De expo is nog tot 5 mei te bezoeken, elke dag, behalve op maandag, van 10 tot 17 uur. “De positieve reacties zijn leuk om te horen. Mensen geven de abstracte werken een eigen invulling en dat is fijn. Mijn werken brengen heel wat emoties en verhalen naar boven bij mensen.”