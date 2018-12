Alle kindjes aan de macht tijdens Kids Club LBR

30 december 2018

12u37 0 Poperinge De Grote Markt in Poperinge stond zaterdagnamiddag in teken van de kleinste Keikopjes met een Kids Club.

De kleinsten konden zaterdag van 14 uur tot 18 uur zich uitleven tijdens Kids Club. De grime toverde de kids om tot een prinses of superheld. Ook Ballonino was van de partij om de mooiste figuren uit ballonnen te maken. De kinderen amuseerden zich rot. In de Winterkiosk op de kerstmarkt konden ze uit de bol gaan op leuke kindermuziek met kinderdisco Springding. Ze konden zich ook uitleven in de speelbus op de Grote Markt. Tenslotte konden ze ook genieten van een gratis ritje met een koets.