Alle eerstejaars nu ook samen op internaat NADAT DRIE SCHOLEN HUN EERSTE GRAAD BUNDELEN LAURIE BAILLIU

06 juni 2018

02u36 0 Poperinge De eerstejaars in Poperinge worden vanaf september niet alleen ondergebracht in een overkoepelende graadschool, maar zullen ook gehuisvest worden in een overkoepelend internaat. Op termijn moeten er drie van die graadscholen zijn, elk met hun eigen internaat.

Het Sint-Janscollege, het Onze-Lieve-Vrouwe-instituut (OLVi) en het VTI maakten eerder al bekend dat ze vanaf volgend schooljaar hun eerstejaars samen zullen brengen in één en dezelfde school: 'De Keiwijzer'. Dat moet binnen afzienbare tijd zelfs een eerstegraadsschool worden, oftewel een onderwijsinstelling waar alle eerste- en tweedejaars van de drie scholen les zullen krijgen. En waar die drie scholen tot dusver ook elk een eigen internaat hadden, zullen alvast die eerstejaars ook samen ondergebracht worden in één internaat. Dat is het internaat geworden van het OLVi in de Komstraat, dat ook de naam 'De Keiwijzer' zal krijgen.





Internaat 'De Keiwijzer' ligt ook niet in de directe omgeving van graadschool 'De Keiwijzer' (gevestigd in het Sint-Janscollege), en dat is een bewuste keuze. "Op die manier kunnen de leerlingen afstand nemen van de school zelf, en 'naar huis' gaan op het einde van de dag", zegt internaatsbeheerder Marc Bailliu. "Wie er nu precies bij ons terechtkan? Wel, we willen natuurlijk eerst alle eerstejaars die voor het internaat kiezen, hier samenbrengen. Maar de kleuters en de leerlingen uit de lagere school (het Sint-Franciscusinstituut, red.) kunnen ook nog bij ons terecht. Net als de huidige internen uit het secundair van het OLVi. Al kunnen de leerlingen uit de tweede en derde graad wel overstappen naar een ander internaat binnen de groep - indien ze dat wensen. De bedoeling is om in de toekomst ook een tweede- en derdegraadschool uit te bouwen, elk met hun eigen internaat. Via een uitdoofscenario willen we over vijf jaar dat de drie graden elk hun eigen school en internaat hebben."





De tweedejaars (en hoger) van het Sint-Janscollege kunnen volgend schooljaar dan weer op internaat in Sint-Stanislas. Internaat Poperinge Ten Bunderen (IPTB) staat dan weer ter beschikking van de leerlingen van het CLW, De Ast, De Pinker, en de tweedejaars (en hoger) van het VTI.





Tien inschrijvingen

Internaat 'De Keiwijzer' staat er intussen al goed voor, met zes eerstejaars en vier leerlingen uit de lagere school die zich al inschreven voor volgend schooljaar. "Een mooi aantal, dat in de lijn ligt van dat van vorig jaar", zegt Bailliu. "Dit schooljaar telde het IPTB dertig internen, het Sint-Stanislasinternaat 32 internen en het Sint-Franciscusinstituut 41 internen."





En dat de internen zich niet zullen vervelen, mag intussen duidelijk zijn. De drie internaten plannen immers wekelijks een gezamenlijke activiteit. "En ook de trimestriële activiteiten, zoals onze sporthappening, muzikale avond en BBQ blijven behouden."





Meer informatie en inschrijven via marc.bailliu@vsop.be.