Alex Vanhee is Cultureel Ambassadeur 17 april 2018

De cultuurraad zet elk jaar Poperings talent in de kijker tijdens de Cultuurprijzen. De nieuwe Cultuurambassadeur is fotograaf Alex Vanhee. De cultuurraad kende de titel toe. De fotograaf werd geboren in 1965 en heeft stevige wortels in Poperinge. In het stadhuis van Poperinge zijn tot en met 2 september onder de noemer 'Grote en kleine helden' foto's van Alex Vanhee te bekijken. De operazanger Bavo Orroi kreeg de Trofee voor Opkomend Talent en de meest verdienstelijke Poperingenaar is lerares Martine Platteau.





(LBR)