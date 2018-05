Alex Neut wint Grote Prijs bij De Vrije Vinkeniers 04 mei 2018

De grote prijs s.pa-Poperinge bij De Vrije Vinkeniers werd door Alex Neut gewonnen in café de Havermuis in Poperinge. Zijn vogel Snoek floot 460 liedjes. De Koningstitel is dit jaar voor Marnix Ostyn met zijn vogel Messi met 410 liedjes.





Danny Beun werd prins met vogel Nono en 164 liedjes. Op de foto staan de laureaten samen met de bestuursleden: Marnix Ostyn, Pieter-Jan Vallaeys met Lucie Vallaeys, Rudy Bordeyne, Gilbert Caron, Alex Neut, Filip Kerkhof, Betty Jonckheere, schepen Jurgen Vanlerberghe, voorzitter Roland Ostyn, Bertin Deroo en Didianne Knockaert.





(LBR)