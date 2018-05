Alex Colpaert trekt lijst Groen 01 juni 2018

Groen Poperinge heeft de eerste twee plaatsen bekendgemaakt op de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in oktober.





Alex Colpaert, huidig provincieraadslid van Groen, zal de lijst in Poperinge trekken. Op de provinciale kieslijst Oostende-Veurne-Diksmuide-Ieper van Groen zal hij de tiende plaats bekleden.





Stephanie De Maesschalck, huidig gemeenteraadslid, staat op de tweede plaats op de Poperingse lijst. Het was al langer bekend dat zetelen in de gemeenteraad als enige vertegenwoordiger van Groen, wegens haar drukke beroepsactiviteiten als huisarts en docent aan UGent, voor Stephanie De Maesschalck niet meer haalbaar is. De lijst van Groen Poperinge is bijna volledig en zal binnenkort, na goedkeuring van de leden, voorgesteld worden. (LBR)