Albatros viert 25ste verjaardag 30 augustus 2018

02u43 0

Albatros, de Poperingse vereniging waarin vrijwilligers inwijkelingen wegwijs maken in de stad, heeft afgelopen zaterdag feestgevierd. "Het is 25 jaar geleden dat onze vrijwilligersvereniging werd opgericht", zegt voorzitter Manu Claes. "De vereniging bestaat uit een 30-tal vrijwilligers van Poperinge en omstreken. De aan Poperinge toegewezen asielzoekers vanuit Fedasil Brussel, en alle erkende migranten, krijgen ondersteuning aangeboden door Albatros in hun integratieproces binnen onze lokale gemeenschap. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met Stad Poperinge en OCMW en diverse sociale partners." De vereniging ontving begin dit jaar een gift van 5.000 euro van de Brusselse onderneming Lerian, die taalcursussen organiseert voor bedrijven. In de Schipvaarthoeve in Poperinge werden de bezoekers verwacht om samen te klinken op de 25ste verjaardag en werden diverse activiteiten op poten gezet.





(LBR)