Albatros bestaat 25 jaar en krijgt gift van 5.000 euro 03 februari 2018

Albatros, de Poperingse vereniging waarin vrijwilligers inwijkelingen wegwijs maken in de stad, bestaat 25 jaar. De vereniging ontving recent een gift van 5.000 euro. De 25ste verjaardag van Albatros kan voor de vrijwilligers niet meer stuk. De Brusselse onderneming Lerian, die taalcursussen organiseert voor bedrijven, gaf Albatros een gift van 5.000 euro. De oprichter Willem Hardeman heeft een band met Poperinge en draagt Albatros een warm hart toe. "Met deze gift kunnen we investeren in materiaal voor onze huiswerkklassen in de bibliotheek en het buurthuis in de Bellewijk en de praatgroepen Nederlands voor volwassenen", vertelt voorzitter Manu Claes. "Er worden twee laptops aangekocht en we gaan een samenwerking aan met Open School. Zij ondersteunen ons en de stad in het opstellen van een taalbeleid." De Poperingse vereniging 'Albatros' maakt nieuwe burgers wegwijs in de stad. Ze verwijzen hen door naar de juiste instanties, helpen hen bij ziekte en bij de zoektocht naar werk. De jeugd wordt ook aangemoedigd om zich aan te sluiten bij sportclubs en jeugdbewegingen. "We helpen nieuwkomers waar we kunnen, maar maken hen ook duidelijk hoe het Poperingse leven in elkaar zit. Integratie moet van twee kanten komen", legt Manu Claes uit. Naar aanleiding van haar 25ste verjaardag organiseert Albatros een feestviering op zaterdag 25 augustus voor vrijwilligers en leden. "Nu werken we met een dertigtal vrijwilligers, maar nieuwe vrijwilligers zijn steeds welkom." Wie graag vrijwilliger wil worden bij Albatros, kan contact opnemen met voorzitter Manu Claes op 057/33.49.53, 0496/54.50.31 of manuclaes@skynet.be. (LBR)