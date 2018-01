Akabe-scoutsgroep De Iris wint wedstrijd van 'Kerk & Leven' 02u36 0 Foto Michael Depestele

De wedstrijd 'Klik & Win' is een vaste waarde in 'Kerk & Leven'. Elke zomer trekken honderdduizenden kinderen en jongeren op kamp of bivak met hun favoriete jeugdbeweging of - organisatie. 'Kerk & Leven' beloont ook dit jaar de leukste kampfoto's.





Voor het bisdom Brugge werd de Akabe-scoutsgroep De Iris - Akabe is scouting voor personen met een handicap - uit Poperinge als winnaar geselecteerd. De scoutsgroep won een kleurrijke parachutedoek, een fijn geschenk voor de komende activiteiten.











(LBR)