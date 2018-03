Akabe De Iris organiseert opnieuw een indoorpretpark 30 maart 2018

Akabe De Iris, een scoutsgroep voor kinderen met een verstandelijke beperking of leerstoornis, is er terug met een 7e editie van het Indoorpretpark. De zaal Maeke Blyde, Doornstraat 43 in Poperinge, wordt op zaterdag 14 en zondag 15 april opnieuw omgetoverd tot een heus Indoorpretpark. "Met dit evenement willen we het samenspelen van kinderen in de kijker zetten", klinkt het bij Akabe De Iris. "Voor de wildebrassen is er een hindernissenparcours en een echte springkastelenrace. Er zijn ook kleinere springkastelen waar ook kleinere of rustigere kindjes zich kunnen amuseren. Een snoezelparadijs zal er ook zijn." Dit jaar is het thema dieren. "Ook zullen er clowns zijn die ballonnen blazen. Een ballenbad mag ook niet ontbreken. Daarnaast kunnen kinderen gratis hun haren laten omtoveren tot een gek kapsel, een tattoo laten zetten, geschminkt worden en een foto laten maken in de fotobooth." Alle kindjes tot 12 jaar, met hun volwassen begeleiders die gratis binnen mogen, zijn welkom. De inkomprijs bedraagt 5 euro per kind, groepen van 10 kinderen of meer betalen 4 euro per kind. Het Indoorpretpark opent op zaterdag om 10 uur en sluit om 17 uur. Op zondag is dit van 10 uur tot 16.30 uur. (LBR)