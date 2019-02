Akabe De Iris heeft genoeg van afval in stadspark LBR

18 februari 2019

17u44 0 Poperinge Scoutsgroep Akabe de Iris ging afgelopen weekend afval opruimen in het stadspark van Poperinge. “Binnenkort ravotten we tussen het afval in plaats v an in de natuur.”

De begeleiders van Akabe De Iris, een scoutsgroep voor kinderen met een verstandelijke beperking of leerstoornis, gingen afgelopen zaterdag afval opruimen in het Burggraaf Frimoutpark in Poperinge. “Samen met onze Osjiegroep, dat is de leeftijdsgroep 12 tot 16-jarigen, gingen we afval opruimen in het stadspark. Het jaarthema binnen de scouts is ‘minder is meer’, dus wilden we onze leden ook graag betrekken bij dit thema. Met de grote klimaatmarsen die nu sterk in ons land aanwezig zijn, kozen we voor het thema ‘Afval’”, vertellen begeleiders Antje Van Moerkerke en Jana Decrock. “Aan de start van onze activiteit toonden we de leden dat er in ons stadspark ook heel wat afval te vinden is. Eén van de opdrachten die de leden kregen, was op zoek gaan naar afval in het stadspark. Dit bleek geen moeilijke opdracht te zijn, want er was veel afval te vinden in de struiken, het water en het gras van het stadspark.”

Hun slogan luidt als volgt: ‘Spelen in het park WAS oh zo fijn, nu is het een vuilnisplein’. De leden vonden flessen, blikken, papier van koeken, broodzakken... “Na nog geen kwartier hadden we een volle vuilniszak, maar liefst een tafel vol met afval! Natuurlijk ligt er nog steeds heel wat afval in het park, want we hebben dan ook maar een klein deel kunnen opkuisen. Met het gevonden afval hebben we nadien een afvalslinger gemaakt.” Voor de leden was het de unieke kans om aan andere mensen te tonen hoeveel afval in het stadspark ligt. “Zo was dit ook een kleine knipoog naar de klimaatmars. Onze jeugdbeweging nam vorig jaar deel aan de zwerfvuilactie georganiseerd door Stad Poperinge. Toen zijn we met de hele groep afval gaan opruimen in en rond Poperinge en toen hadden we ook heel wat zakken afval verzameld. Onze leden denken dat mensen vaak te lui zijn om hun afval in de vuilnisbak te gooien. In het stadspark zijn er vuilnisbakken aanwezig, maar zaterdag zagen we ook dat deze vuilnisbakken overvol waren waardoor er niets meer bij kon. Zaterdag viel het ons op hoeveel afval er aanwezig is in het stadspark. Als dit nog toeneemt, zullen we binnenkort tussen het afval ravotten in plaats van in de natuur. Grotere vuilnisbakken en het sneller leegmaken van de vuilnisbakken zou al een mooie stap in de goede richting kunnen zijn”, besluiten de begeleiders.