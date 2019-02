Afwerking nieuwe stadsdepot loopt vertraging op door scheurtjes in beton LBR

25 februari 2019

22u02 0 Poperinge De verhuis van de administratie van de technische dienst naar het nieuwe stadsdepot in de Ouderdomseweg zal niet doorgaan in april. Tijdens de afwerkingsfase stelde de beleidscoördinator van de stad haarscheurtjes in het beton vast. Daardoor loopt de oplevering vertraging op.

Tijdens de afwerkingsfase van het nieuwe stadsdepot werden in een aantal betonnen voorspanbalken haarscheurtjes vastgesteld. “Dat is slechte nieuws. We spreken over een project van 7 miljoen euro. Wat wordt daaraan gedaan?”, vroeg gemeenteraadslid Isabel Sticker (Open Vld) zich af. “De aannemer werd van het probleem op de hoogte gebracht en de leverancier is een intern onderzoek gestart en heeft preventief een aantal balken geschoord. Zo wordt alvast de veiligheid gegarandeerd”, zei burgemeester Christof Dejaegher (CD&V). “We willen geen juridische oorlog ontketenen, want daar heeft niemand iets aan. Het gaat om een menselijke fout”, zegt burgemeester Dejaegher.

De herstelwerken zouden ongeveer twee maanden duren. Daardoor wordt de verhuis van de administratie van de technische dienst uitgesteld. De uitvoerende tak van de technische dienst, die eerder al verhuisde, kan wel vanuit het nieuwe stadsdepot blijven werken.”