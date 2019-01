Afscheid van José (60) LSI

13 januari 2019

10u01

Bron: LSI 0

Op zaterdag 19 januari om 10u30 zal in de Onze-Lieve-Vrouwekerk in de Casselstraat in Poperinge afscheid genomen worden van landbouwer José Derycke uit Poperinge. De gekende hoppeteler kwam vrijdagochtend langs de Poperingestraat in Westouter (Heuvelland) om het leven bij een botsing met zijn tractor. Mogelijk werd hij onwel achter het stuur en botste hij op die manier frontaal tegen een terreinwagen. Meteen na de klap schoot zijn tractor met aanhangwagen in brand. José kon niet meer uit de brandende tractor ontsnappen. Hij had op 8 januari zijn zestigste verjaardag gevierd. Hij laat echtgenote Annick Verdonck, dochter Adeline en zoon Dries na. José was lid van de Landelijke Gilde en bestuurslid bij de coöperatieve Pacohop. José een laatste groet brengen kan in uitvaartcentrum Demuys, Duinkerkestraat 143 in Poperinge. Online condoleren kan via www.demuys.be.