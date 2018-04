Afgestudeerden Sint-Franciscusinstituut '97-'98 houden geslaagde reünie 10 april 2018

Een 100-tal oud-leerlingen van het voormalige Sint-Franciscusinstituut - afgestudeerd in '97-'98 - kwamen samen in feestzaal Palace in Poperinge.





Onder de noemer 'Back to Blue', een verwijzing naar het blauwe uniform dat toen verplicht was, werden de aanwezigen teruggeflitst naar 20 jaar geleden. Een avond vol herinneringen en nostalgie werd afgesloten met een dj-set.





Initiatiefnemers waren Julie Wackenier, Wendy Gheldof, Grania Geldof, Griet Vercouillie en Jeroen Beyens.











(LBR)