Aantal toeristen blijft groeien 08 maart 2018

02u40 0

Na 15 jaar past Stad Poperinge gedeeltelijk het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan aan. Een aantal evoluties, zoals het stijgend aantal toeristen, staan ook beschreven in het plan. "Het aantal toeristen steeg tussen 2001 en 2011 met 238 procent. Het toerisme is spectaculair gegroeid de laatste 10 jaar", vertelt burgemeester Christof Dejaegher (CD&V). Twee derden van de toeristen zijn Belgen. De rest zijn voornamelijk Britten en Nederlanders." De Britten komen vooral door de oorlogsherdenking en de Nederlanders vonden hun weg naar Poperinge terug door het Kunstenfestival in Watou. "Ook het aantal overnachtingen steeg waardoor er heel wat vakantiewoningen en tweede verblijven bijkwamen. Het leegstandscijfer zal iets minder dan 200 zijn, denk ik. Dat is in verhouding tot het totaal aantal woningen niet zo veel. Het valt wat dat betreft nog mee." (LBR)