Aanleg voetpaden Nijverheidsstraat en Nijverheidslaan LBR

22 januari 2019

17u27 0 Poperinge In de Nijverheidsstraat in Poperinge werd maandag gestart met de aanleg van de nieuwe voetpaden. Het einde van de heraanleg van de Nijverheidsstraat en Nijverheidslaan wordt deze zomer voorzien.

De Nijverheidsstraat en Nijverheidslaan worden heraangelegd. Op 6 november 2017 begonnen de voorbereidende werken. De wegen in de industriezone waren in slechte staat, dus werd voor een heraanleg en een zwaardere fundering gekozen. In de Nijverheidslaan werd gestart met de aanleg van de voetpaden, dat gebeurde eerst aan de kant van de woningen. Daarna volgde de overkant waar ook nog een parkeerstrook komt. “Maandag werd van start gegaan met de aanleg van de voetpaden in de Nijverheidsstraat aan het stuk vanaf de Nijverheidslaan richting de Nieuwstraat. De werken worden in kleine fases uitgevoerd om de hinder te beperken en de bereikbaarheid tot de bedrijven te behouden. De voetpaden worden de komende maand in orde gebracht. Er wordt geschat dat het volledige project tegen het bouwverlof van deze zomer zal afgrond zijn”, zegt Geert Deman van de Technische Dienst.