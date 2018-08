Aankoop gebouw Reningelstplein 29 augustus 2018

De stad is eigenaar van het pand Reningelstplein 6+. Het betreft een magazijn en kapel die deel uitmaakten van de aanpalende herenwoning en brouwerij. Het eigendom is beschermd en werd opgenomen op de lijst van onroerend erfgoed. De kapel is nog in goede staat, maar het gebouw dient volledig gerenoveerd te worden met hetzelfde uitzicht als vroeger. Het pand paalt aan OC De Rookop en aan de kinderbrouwerij en kan geïntegreerd worden in de site. Door de aankoop van het gebouw kan er een ontsluiting naar het Reningelstplein gerealiseerd worden. In juli 2018 besliste de stad een bod te doen van 55.000 euro. De eigenaars gingen akkoord om te verkopen aan 55.000 euro, op voorwaarde dat ze vrijstelling kregen van de heffing verkrotting en leegstand. Een vrijstelling kan niet gegeven worden voor de heffingen. Tijdens de laatste gemeenteraad werd voorgesteld om het bod van de stad met 6.000 euro te verhogen tot 61.000 euro, mits betaling van de heffingen door de huidige eigenaars. "Ik denk dat deze oplossing correct is. De eigenaars hadden als eis om de heffingen kwijt te schelden. De kans was reëel dat ze ons bod niet zouden aanvaarden", zei burgemeester Christof Dejaegher (CD&V).





(LBR)