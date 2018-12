7e Dwaallichtjestocht lokt 650 deelnemers LBR

15 december 2018

22u14 0 Poperinge Het oudercomité van VBS De Zonnewijzer en de Landelijke Gilde uit Reningelst organiseerden zaterdagavond hun zevende hartverwarmende dwaallichtjestocht.

Op een parcours van ongeveer 5 kilometer schitterden talrijke kaarsjes langs de weg. Op verschillende stopplaatsen konden de deelnemers genieten van een mix van voorstellingen. De leerlingen uit VBS De Zonnewijzer brachten een optreden. Onderweg liepen de wandelaars ook een lichtkunstenaar en een theatergezelschap tegen het lijf en werden ze getrakteerd op een verwarmend muziekoptreden. Na aankomst kon er opgewarmd worden met een kerstdrankje of streekbier, een pannenkoek of friet in OC Rookop. Bij de vorige editie, in 2016, waren er bijna 600 deelnemers. In totaal waren er dit jaar 650 deelnemers.