78 jeugdatleten op Lentestage Flac Hoppeland LBR

18 april 2019

17u48 0 Poperinge De derde Lentestage van de Poperingse atletiekclub Flac Hoppeland bracht liefst 78 jeugdatleten op de been tijdens de eerste week van de Paasvakantie.

De jeugdatleten konden kiezen tussen een drie- of vijfdaagse formule. De stage bestond uit een mix van veel sport en spel en werd op vrijdag afgesloten met een oefenmeerkamp. “Dinsdag trokken de atleten naar het indoorspeelplein of bowling. Woensdag kwam Danny Decreus langs voor een workshop circustechnieken voor de pupillen en miniemen. Hij bracht ook een kort optredentje voor de ganse groep. Donderdag ging de ganse groep zwemmen”, zegt Kristof Baes van FLAC Hoppeland. In de grote vakantie zijn er in de eerste en laatste week opnieuw atletiekstages. Hiervoor kan reeds ingeschreven worden via kristof.baes1@telenet.be. De driedaagse formule (3-5 juli en 28-30 augustus) kost 40 euro, de vijfdaagse formule (1-5 juli en 26-30 augustus) 65 euro. Wie niet aangesloten is bij Flac Hoppeland betaalt telkens 20 euro.