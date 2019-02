500 tickets voor Catwalk in enkele minuten uitverkocht, maar mogelijk komt er een tweede editie LBR

01 februari 2019

17u49 0 Poperinge De ticketverkoop voor de modeshow Catwalk in Poperinge was in enkele minuten uitverkocht.

De ticketverkoop ging vrijdag 1 februari om 12 uur van start en de vijfhonderd tickets waren in enkele minuten uitverkocht. “Dit recordtempo hadden we niet verwacht. Elk jaar zijn de tickets steeds sneller uitverkocht”, vertelt centrummanager Florentien Lahoutte.

Op donderdag 21 maart organiseert vzw Centrummanagement Poperinge samen met de Poperingse winkels, sponsors en evenementenbureau La Strada voor de vierde keer op rij ‘Catwalk’. Het is een evenement met een modeshow, maar ook een etentje en een afterparty. “Door het succes denken we eraan een tweede avond te organiseren, maar dat moet financieel wel haalbaar zijn. Bovendien willen we het concept ook niet uitmelken. Uitbreiden kunnen we niet, want we doen al een beroep op de grootste locatie die we hiervoor in Poperinge ter beschikking hebben. Het concept blijft hetzelfde als de voorbije jaren: eerst een aperitief en fotomoment, vervolgens een etentje, gevolgd door de modeshow en een afterparty. Uiteraard verwelkomen we ook dit jaar enkele nieuwe winkels tijdens de modeshow, maar ook de trouwe deelnemers zijn weer van de partij.”