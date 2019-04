427 deelnemers voor Poperingse maskerade LBR

01 april 2019

16u41 2 Poperinge Het carnavalsweekend zit erop en de rust is teruggekeerd in Poperinge. Naar jaarlijkse gewoonte werd het weekend afgesloten met de maskerade. Voor het eerst was er om middernacht een popverbranding.

De kostuums en de confetti mogen weer opgeborgen worden, het Poperingse carnavalsweekend zit erop. Dit jaar werd het weekend voor de eerste keer afgesloten met een popverbranding voor het stadhuis. “De popverbranding was een meevaller. We zijn in rouwstoet naar de Grote Markt gestapt achter de mensen die de pop droegen. De doedelzakmuziek van de pipers van Poperinge wekten heel wat emoties los”, zegt voorzitter Lieven Ryckbosch van de vzw Keikoppencarnaval.

Zondagavond vond ook de jaarlijkse maskerade plaats. “Er waren op zaterdag en zondag 427 maschjers. De avond en nacht is zonder incidenten verlopen. De ambiance was overal top. We kunnen terugblikken op een prachtige editie van het Keikoppencarnaval.”

De technische dienst van Poperinge heeft maandagmorgen de confetti in de straten opgeruimd.

Geniet hieronder mee van maschjern 2019.