3de leerjaar zamelt 1.000 euro in voor Rode Neuzen Dag De leerlingen van het derde leerjaar B en D van de basisschool Sint-Franciscus in Poperinge hielden deze week een heuse koekenbak en zamelden zo 1.000 euro in voor Rode Neuzen Dag. Laurie Bailliu

01 december 2018

“Een leerling had op de radio gehoord over Rode Neuzen dag. Tijdens de les bracht ik de leerlingen op kinderniveau bij wat psychische problemen zijn en dat het ook belangrijk is om te praten over je gevoelens. De kinderen wilden de Rode Neuzen Dag heel graag steunen. Ik kon me daar volledig in vinden, want de Rode Neuzen actie is een belangrijk initiatief voor kinderen en scholen”, vertelt juf Grietje Dommecent. Samen met haar leerlingen hield ze een koekenbak. “Op donderdag bakten en verpakten we meer dan 2.000 koekjes. We kregen heel veel steun van alle mama’s en papa’s en daarvoor zijn we heel dankbaar. Een mama maakte 250 zakjes om onze koekjes in te stoppen. Een leerlinge haar mama is uitbaatster van de winkel Cre-arte op Grote Markt en die leende ons tenten zodat we voor haar winkel onze koeken konden verkopen.”

De leerlingen namen het heft in eigen handen en verkochten hun koekjes op de wekelijkse vrijdagmarkt. “Vijf koekjes voor één euro leek ons een goede deal en dat vonden de mensen blijkbaar ook. In twee uur tijd waren al onze koekjes verkocht. We zamelden 1.022 euro in door onze koekjesverkoop en giften. De kinderen waren euforisch.” Hun actie ging niet onopgemerkt voorbij, want op radiozender Q kreeg de koekjesverkoop een mooie vermelding. “Het is onbeschrijfelijk. Volgend jaar doe ik dit zeker opnieuw met mijn leerlingen.”