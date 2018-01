375 toeschouwers voor concert Jan De Wilde 02u38 0 Foto Michael Depestele Jan De Wilde en band tijdens het concert.

In de Sint-Martinuskerk in Roesbrugge daagden er zaterdagavond 375 mensen op om van een concert te genieten van Jan De Wilde.





"Dat is meer volk dan we vorig jaar samen kregen voor ons nieuwjaarsconcert", aldus Bart Sioen, voorzitter van het feestcomité OC Karel De Bauwer. "Het is leuk dat we met het feestcomité iets kunnen organiseren voor de inwoners van Roesbrugge. Het was een fijn samenzijn met veel ambiance.





Jan De Wilde is dan ook een kleinkunsticoon met meer dan vijftig jaar muziekgeschiedenis in één leven. Jan is een unieke vertegenwoordiger van de eerste generatie Vlaamse kleinkunstartiesten", besluit Sioen. (LBR/CMW)