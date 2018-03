320 wegen geruimd dankzij zwerfvuilactie 29 maart 2018

Tijdens de Poperingse zwerfvuilactie van 17 maart werden een 320-tal wegen opgeruimd.





"Heel wat vrijwilligers staken de handen uit de mouwen om zwerfvuil te verwijderen langs de Poperingse wegen. Evident was het niet in het barkoude weer. De Poperingse verenigingen werden uitgenodigd. Hoeveel verenigingen hebben deelgenomen en hoeveel werden er uitgenodigd. Bij wie kunnen verenigingen terecht om zich te registreren voor de volgende edities?", vraagt gemeenteraadslid Danny Lefebvre (Open Vld). "Een 23-tal verenigingen name deel aan de actie. Alle verenigingen werden aangeschreven, er was een oproep via de stadskrant en via Facebook. Verenigingen die zich niet aangesproken voelen, kunnen terecht bij de milieudienst." (LBR)