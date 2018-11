300 lopers voor allereerste 'Glow Run' 24 november 2018

02u23 0

Meer dan 300 deelnemers hebben gisterenavond de allereerste 'Glow Run' van schoen- en sportwinkel De Peperstraat gelopen. De donaties van de lopers gaan naar de Rode Neuzen Dag. Het gaat om een bedrag van 495,57 euro.





"De Glow Run 5K werd een groter succes dan gedacht", vertelt Jan Devos van De Peperstraat. "Daardoor hebben we enkele extra maatregelen moeten treffen. De politie moest verwittigd worden om de 300 lopers veilig door de Poperingse straten te begeleiden. Er stonden ook seingevers op alle belangrijke kruispunten." Voor elke loper was er lichtgevende verf en de deelnemers kregen ook lichtgevende gadgets. Het loopevenement was volledig gratis. "Ook al was het een gratis evenement, toch werd er voor het goede doel gelopen. De deelnemers konden kiezen welk bedrag ze in de donatiedozen stopten. Alle giften worden rechtstreeks aan de Rode Neuzen Dag geschonken. We haalden in totaal 495,57 euro op. Het was een toffe avond, maar volgend jaar zullen we het toch wat anders aanpakken. Misschien wordt de run dan toch betalend. Dat zal waarschijnlijk minder deelnemers lokken, maar wellicht wel wat meer geld opleveren", besluit Devos.





(LBR)