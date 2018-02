300 bezwaarschriften tegen windmolens 23 februari 2018

Er zijn intussen al zo'n 300 bezwaarschriften tegen de nieuwe windmolens in Poperinge ingediend. Het buurtcomité Leefbaar Poperinge organiseerde maandag een infoavond en daar werden een 120-tal bezwaarschriften opgemaakt tegen de geplande twee windmolens.





"We hebben om en bij 300 exemplaren kunnen indienen. We weten niet hoeveel mensen er rechtstreeks hun bezwaarschrift hebben binnengebracht", vertelt comitélid Carole Parmentier. Bezwaarschriften kunnen niet meer ingediend worden, het openbaar onderzoek werd donderdag afgerond. (LBR)