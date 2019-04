27 winnaars op Poperingse vrijdagmarkt voor ‘Week van de Markt’ LBR

12 april 2019

19u44 0 Poperinge De Poperingse vrijdagmarkt stond deze week in het teken van ‘Week van de Markt’. Elke klant krijgt bij een aankoop bij een marktkramer een invulkaart, 27 winnaars werden beloond met een prijs.

Op vrijdag 12 april hield de ‘Week van de Markt’ halt op de Poperingse vrijdagmarkt. Elke klant kreeg bij een aankoop bij een marktkramer een invulkaart. Deze kaart kon gedeponeerd worden in de doos die opgesteld stond op de promostand op de vrijdagmarkt. “Om 11.30 uur werden er 27 winnaars getrokken. De hoofdprijs, een weekendje weg ter waarde van 300 euro, gaat naar Joel L. De andere winnaars winnen een mooie envelop met cadeaucheques voor de vrijdagmarkt. Alle winnaars worden persoonlijk verwittigd”, zegt Florentien Lahoutte, deskundige lokale economie. “De actie was een gigantisch succes. Het exact aantal ingediende bonnen kennen we nog niet, maar volgens de marktkramers, die ook op andere markten stonden die deelnamen aan deze actie van de provincie, bleek Poperinge bij één van de meest succesvolste markten van de week te zitten.”

Van maandag 8 april tot en met zondag 14 april organiseren de provincie West-Vlaanderen, de vzw Ondernemerscentra West-Vlaanderen en de Onafhankelijke Orde van West-Vlaamse Marktkramers de promocampagne ‘Week van de Markt’. In totaal nemen 44 West-Vlaamse steden en gemeenten deel aan deze campagne.