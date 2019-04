24-jarige man steekt flat van vader in brand, ook veel schade bij onderburen Hans Verbeke

12 april 2019

23u00 0 Poperinge Dwayne T., een man van 24, heeft vrijdagnamiddag in Poperinge het dakappartement van zijn vader in brand gestoken. Waarom hij dat deed, is niet duidelijk.

Gino Lannoeye heeft elke vrijdag om 14 uur gedaan met werken. Samen met zijn echtgenote woont hij op de eerste verdieping van een klein appartementsgebouw langs de Professor Dewulfstraat in Poperinge. “Ik was pas thuisgekomen en friste me wat op toen plots het brandalarm begon te loeien”, vertelt Gino. “Dat was vreemd. Ik ging een kijkje nemen en zag tot mijn verbazing op ons terras de zoon staan van de man die boven ons woont. Hij keek me vreemd aan. “Ik heb het appartement van mijn vader in brand gestoken”, zei hij. Ik geloofde mijn oren niet.”

Van terras gesprongen

Om te ontkomen aan de hevige vlammen, sprong Dwayne T. naar het terras van de onderburen. “Ik vroeg hem waarom hij brand had gesticht maar een zinnig antwoord kwam er niet”, zegt Gino Lannoeye. “Die kerel probeerde integendeel te vluchten. Hij slaagde erin om op de begane grond te geraken. Ik ben ‘m nog achterna gerend om te verhinderen dat hij kon ontkomen. Maar dat was niet nodig. Net toen hij beneden was, arriveerde de politie. Hij werd snel ingerekend.” Dwayne T., die bij z’n pa verbleef maar er al verschillende keren uit huis werd gezet, werd eerst in een combi gestopt maar uiteindelijk toch in een ambulance naar het ziekenhuis overgebracht. “De man was lichtgewond en bevangen door de rook”, weet brandweerwoordvoerder Kristof Louagie.

Aanzienlijke waterschade

Het dakkappartement van Werner T., de vader van Dwayne, is volledig uitgebrand. Volgens Kristof Louagie is er behoorlijk wat waterschade in de onderliggende flat van Gino Lannoeye en zijn echtgenote. Zij kunnen voorlopig bij familie terecht. Na verzorging in het ziekenhuis zal Dwayne T. ondervraagd worden door de politie en ter beschikking gesteld worden van het parket. Tijdens de bluswerken was de Professor Dewulfstraat plaatselijk enkele uren afgesloten voor alle verkeer. Het parket van Ieper stuurde een deskundige ter plaatse om de oorzaak van de brand te achterhalen.